Жалко человека: Лавров о заявлении Байдена по запрету ударов по России

Глава российского МИД Сергей Лавров пожалел президента США Джо Байдена на фоне его заявлений о запрете Киеву бить по территориям России, пишет газета « Известия ».

"Я как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится иногда комментировать поведение Джо Байдена. Жалко просто человека», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что не понимает логику и ход мыслей хозяина Белого дома.

Ранее Байден обозначил для ВСУ 200-мильную зону в российском приграничье, которую якобы можно атаковать при отражении атак на Украину.