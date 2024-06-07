Жалко человека: Лавров о заявлении Байдена по запрету ударов по России
Глава российского МИД пожалел президента США
Глава российского МИД Сергей Лавров пожалел президента США Джо Байдена на фоне его заявлений о запрете Киеву бить по территориям России, пишет газета «Известия».
"Я как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится иногда комментировать поведение Джо Байдена. Жалко просто человека», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»
Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что не понимает логику и ход мыслей хозяина Белого дома.
Ранее Байден обозначил для ВСУ 200-мильную зону в российском приграничье, которую якобы можно атаковать при отражении атак на Украину.