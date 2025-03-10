Земан: Трамп единственный человек, который может добиться мире на Украине

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу безразлична Европа, но он — единственный политик, который способен урегулировать конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на портал idnes.

«Трампу плевать на Европу, его волнуют только США. Но он единственный, кто может вести переговоры о мире», — заявил он.

Также он назвал президента США прагматиком и бизнесменом.

Ранее во время встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.