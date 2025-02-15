Зеленскому запретили говорить на украинской мове в Мюнхене
Зеленскому запретили использовать украинский язык на Мюнхенской конференции
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили говорить на украинском языке, когда он выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.
«Могу я говорить по-украински?» — спросил он на английском.
Модератор конференции Кристиана Аманпур отказала политику в этом, а в аудитории раздался смех. После отказа украинский лидер попытался пошутить, он попросил модератора мероприятия не давить на него.
После окончания беседы Аманпур спросила у аудитории: не хочет ли кто-то задать вопрос президенту Украины, но никто не захотел.
Ранее на конференции Зеленский заявил, что РФ ведет подготовку 15 новых дивизий общей численностью 150 тыс. солдат.