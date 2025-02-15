Зеленский предупредил Европу о создании Россией 15 новых дивизий
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ ведет подготовку 15 новых дивизий общей численностью 150 тыс. солдат, сообщает Общественное телевидение России.
Украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также Зеленский призвал ЕС к созданию объединенных вооруженных сил, так как Штаты могут отказать в военной поддержке Европы.
Президент Украины считает, что в России еженедельно открывают новые центры военного рекрутинга. Он также снова попытался убедить союз, что РФ планирует на напасть на Европу.
«Как быстро союзники дадут ответ, и дадут ли?» — спросил Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на неестественное поведение президента Украины на международной конференции по безопасности в Мюнхене. На видео с мероприятия Зеленский пьет воду, у него дрожит голова и бегают глаза, также он с отсутствующим видом слушает вопрос журналиста.