Зеленский предупредил Европу о создании Россией 15 новых дивизий

Украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Зеленский призвал ЕС к созданию объединенных вооруженных сил, так как Штаты могут отказать в военной поддержке Европы.

Президент Украины считает, что в России еженедельно открывают новые центры военного рекрутинга. Он также снова попытался убедить союз, что РФ планирует на напасть на Европу.

«Как быстро союзники дадут ответ, и дадут ли?» — спросил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на неестественное поведение президента Украины на международной конференции по безопасности в Мюнхене. На видео с мероприятия Зеленский пьет воду, у него дрожит голова и бегают глаза, также он с отсутствующим видом слушает вопрос журналиста.