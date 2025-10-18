Зеленского выгнали за забор Белого дома после встречи с Трампом

Зеленский дал пресс-конференцию за забором Белого дома после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден организовать конференцию для журналистов за забором Белого дома, а не на его территории. Это говорит о том, что формат дипломатических встреч изменился, сообщает сайт MK.ru .

Зеленский разговаривал с Трампом меньше двух с половиной часов. После этого ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Мероприятие организовали в общественном парке вне Белого дома. Его на время закрыли для посетителей. На пресс-конференцию пришли аккредитованные журналисты и работники силовых структур.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.

