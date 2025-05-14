Зеленского убедили не отказываться от переговоров с Россией

Американские и европейские официальные лица активно уговаривали Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Зеленский изначально вообще не хотел участвовать в подобных встречах и даже рассматривал возможность официального запрета для своих подчинённых на контакты с российскими представителями.

«Зеленский вообще не видел смысла ехать», — приводит издание слова одного из дипломатов, знакомых с ситуацией. Однако западные партнёры, включая представителя США, убедили Киев, что участие в переговорах — выигрышная стратегия в любом случае. Их аргументы сводились к тому, что если российская сторона проигнорирует встречу, это продемонстрирует её неготовность к диалогу, а если переговоры состоятся — появится шанс на движение к миру.

Инициатива о возобновлении прямых переговоров 15 мая в Стамбуле была выдвинута президентом России Владимиром Путиным, который обозначил их цель как «устранение первопричин конфликта». Российский МИД уточнил, что Москва готова обсуждать условия устойчивого урегулирования, включая признание новых территориальных реалий.