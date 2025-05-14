Путин назначил дату переговоров с Украиной на 15 мая в Стамбуле

Возобновление переговоров между Россией и Украиной назначено на 15 мая

Президент России Владимир Путин назначил дату переговоров с Украиной в Стамбуле на 15 мая, сообщает «Царьград» .

Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков не раскрыл состав российской делегации.

По его словам, выбор 15 мая для встречи был решением президента, о чем он заявил, отвечая на вопрос Павла Зарубина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле в середине мая.