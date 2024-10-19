Зеленский ждет изменений политики США после выборов президента

Зеленский рассказал о плане «Б» в случае отказа Украине в приеме в НАТО

Владимир Зеленский рассказал о плане «Б» в случае отказа Украине членами НАТО в приеме страны в альянс, пишет РБК .

Альтернативой вступления Киева в НАТО станет тактика ожидания изменений в политике США после выборов главы Белого дома.

«Главный донор Украины — это США. И если их политика после выборов изменится, эти изменения и станут „планом Б“, — заявил политик в ходе телемарафона.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Церемония вступления выбранного американского лидера пройдет 20 января 2025 года.

Ранее во Франции призвали немедленно согласовать официальное приглашение Украины в НАТО.