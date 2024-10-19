Париж призвал немедленно пригласить Киев в НАТО

Франция предлагает немедленно направить Украине официальное приглашение в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра по делам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада.

«Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас», — сказал чиновник.

По его словам, в Париже понимают, что сама процедура вступления Киева в альянс может быть трудной и длительной.

Для ускорения этого процесса министр предложил «сопроводить» Украину на пути в ЕС и НАТО через усилия Парижа.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал Западу негативные последствия, если Киеву предложат отдать свои территория в обмен на членство в НАТО.