Зеленский заверил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что понимает необходимость закончить конфликт как можно скорее, сообщает ТАСС.
Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — добавил президент Украины.
По словам украинского лидера, визит Паролина является «сильным сигналом» от Ватикана.