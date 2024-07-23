Зеленский заверил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что понимает необходимость закончить конфликт как можно скорее, сообщает ТАСС.

Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — добавил президент Украины.

По словам украинского лидера, визит Паролина является «сильным сигналом» от Ватикана.

Ранее Зеленский сообщил об усилении системы ПВО на Украине.