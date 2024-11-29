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Зеленский заявил о возрастающих угрозах со стороны России

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в ближайшее время угрозы Украине со стороны России будут возрастать.

Также он призвал украинцев сразу бежать в укрытие при объявлении воздушных тревог.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.