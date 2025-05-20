Зеленский заявил о возможности подписания меморандума о мире на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может подписать с Москвой меморандум о решении конфликта, пишет ТАСС .

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум...», — заявил он на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, в том числе документ будет касаться прекращения огня.

Путин отметил, что в меморандуме нужно определить ряд позиций. Например, принципы урегулирования конфликта, сроки и т. д.