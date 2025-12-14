сегодня в 15:42

Зеленский заявил о возможности отказа Киева от присоединения к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев может отказаться от присоединения к Североатлантическому альянсу, как компромисс. Однако он выдвинул условие — двустороннее соглашение с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Главным желанием Киева было вступление в Североатлантический альянс. Такой шаг стал бы настоящими гарантиями безопасности, отметил Зеленский.

Однако страны ЕС и Соединенные Штаты подобное стремление Украины не поддержали. Поэтому двухсторонние гарантии безопасности между Киевом, Вашингтоном и государствами ЕС могли бы стать «возможностью», добавил президент соседней страны.

«И это — уже компромисс», — добавил Зеленский.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что возврат Крыма под контроль Украины невозможен. Также Киев не сможет присоединиться к НАТО.

