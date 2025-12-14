«Железобетонно не получится»: Ушаков о мечтах Зеленского вернуть Крым

Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным выразил уверенность в абсолютной невозможности для украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым под контроль Украины и добиться ее членства в Североатлантическом альянсе.

«Ничего из этого у него не получится. Насчет (возвращения — ред.) Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет (вступления Украины в — ред.) НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится», — подчеркнул Ушаков, высказываясь о мечтах Зеленского относительно Крыма и НАТО.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным во Франции в 2019 году Зеленский обращался с двумя просьбами: «восстановить контроль над Крымом и получить членство в НАТО».

Также Ушаков прокомментировал слухи о том, возможно ли разрешение украинского кризиса по корейскому сценарию. По его словам, этот вариант вообще никто и ни разу не обсуждал в России.

