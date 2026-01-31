Зеленский заявил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ

Владимир Зеленский на фоне дефицита ракет к системам противовоздушной обороны заявил о создании нового командования в воздушных силах ВСУ.

«Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению», — написал он в Telegram-канале.

В октябре 2025 года Владимир Зеленский анонсировал подготовку контракта на поставку 25 полноценных систем Patriot, однако их реальное получение осложнено существующей очередью заказчиков.

Штаты пригрозили Украине прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы страна подписала инициированное Америкой мирное соглашение с РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.