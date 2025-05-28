Зеленский заявил о подготовке соглашения по производству дальнобойного оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о подготовке соглашения по производству на Украине дальнобойного вооружения и БПЛА. При этом, по его словам, финансирование этих проектов обеспечит ЕС.

«Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе», — заявил он в своем видеообращении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным назвал сильной путаницей ситуацию с заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца, а также некоторых политиков ЕС о снятии ограничений для Украины по нанесению ударов дальнобойным оружием. Некоторые члены правительства опровергали заявления немецкого лидера.

При этом Мерц настаивает, что решение о снятии ограничения на поставки дальнобойного оружия европейскими государствами все же было. Теперь якобы ВСУ могут наносить удары на любые дистанции вглубь РФ, отметил Песков.