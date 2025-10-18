Зеленский заявил о необходимости переговоров с Россией

Зеленский: готов к диалогу с Россией на основе текущей линии фронта.

Владимир Зеленский признал необходимость начала переговоров с Россией на основании текущей ситуации на фронте, сообщает РБК .

«Учитывая, какая страна нам противостоит, я считаю, что для нас важно остановиться на нынешней линии фронта и начать вести переговоры», — заявил он.

Одновременно Зеленский констатировал серьезные проблемы в обеспечении безопасности страны: «Украина не может противостоять баллистическим ударам России собственными ПВО».

Заявление было сделано после недавней встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, который публично призывал к немедленному прекращению огня, что указывает на возможное формирование новой политической реальности вокруг украинского кризиса.