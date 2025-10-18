Трамп призвал Зеленского и Путина немедленно прекратить войну

Трамп: пусть Москва и Киев объявят о своих победах

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал резкое заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, призвав Москву и Киев к миру.

«Встреча с президентом Украины была очень интересной и дружелюбной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить СДЕЛКУ!» — написал президент в соцсетях.

Американский лидер подчеркнул, что «крови пролито достаточно», предложив компромисс: «Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!»

Ранее Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме, в частности, не решив вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине.