Зеленский заявил, что вопрос поставки «Томагавк» остается нерешенным

На пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский избежал конкретных комментариев по вопросу поставки крылатых ракет «Томагавк», заявив, что стороны договорились не обсуждать эту тему публично, сообщает РИА Новости .

«Спросите об этом у американской стороны. Это их оружие», — ушел от ответа украинский лидер, подтвердив, что поднимал данный вопрос во время встречи.

Что касается мирных переговоров, Зеленский выделил территориальную проблематику как наиболее сложную, указав на принципиальное расхождение в подходах: «Россияне хотят получить наши территории еще до того, как будет прекращения огня. Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня. А потом уже говорить о всем остальном».

Несмотря на это, он подтвердил свою готовность к диалогу. Обсуждались на встрече и гарантии безопасности для Украины, однако каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу Зеленский не озвучил.