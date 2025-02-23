Зеленский: готов оставить пост ради мира или в обмен на членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку ради мира в стране или в обмен на членство Киева в Североатлантическом альянсе. При этом срок полномочий украинского лидера истек 20 мая прошлого года, сообщает РИА Новости .

«Если мир для Украины — вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — сказал Зеленский.

В 2024 году выборы главы государства на Украине были отменены, что Киев обосновал введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации. По словам главы киевского режима, проведение голосования в период боевых действий является неуместным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем связана жесткая риторика президента США Дональда Трампа и его администрации в отношении Украины.