В Кремле объяснили, с чем связана жесткая риторика администрации США по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что жесткая ритория президента США Дональда Трампа и его администрации относительно Киева связана с некорректным поведением украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства. Делает это неоднократно», — заявил Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ни один глава государства и его соратники не потерпят к своим персонам подобного отношения.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что для Москвы крайне важно, чтобы не было препятствий для осуществления политической воли лидеров России и США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести личную встречу до конца февраля или позже.