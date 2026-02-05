Зеленский заявил о 55 тысячах погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших украинских военных. По его словам, убито 55 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу France 2.

В разговоре с журналистами Зеленский заявил, что с 2022 года на поле боя погибли 55 тысяч украинских солдат. Это число включает кадровых и мобилизованных военнослужащих.

Украинский лидер уточнил, что большое количество людей числятся как пропавшие без вести.

При этом в феврале 2023 года Зеленский назвал цифру в 46 тысяч погибших, также говоря о десятках тысяч пропавших без вести. Однако ряд международных СМИ и аналитиков уже не один раз выражал сомнения в официальных данных Киева, предполагая, что реальные потери могут быть значительно выше. В 2025 году CBS News говорил о 100 тысячах погибших, а газета Le Monde указывала на нехватку мест на кладбищах.

