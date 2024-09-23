Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область не стало историческим успехом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может назвать нападение ВСУ на Курскую область оглушительным успехом, сообщает RT со ссылкой на The New Yorker.

По его словам, операция ВСУ в российском регионе не поможет закончить конфликт. Он отметил, что эта операция показала, на что способна Украина.

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — сказал Зеленский.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания пока не разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами по любым целям на территории РФ.