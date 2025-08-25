сегодня в 19:28

Зеленский заявил, что РФ мешает Украине готовиться к зиме

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия пытается сорвать подготовку страны к зиме, бьет по местной энергетической инфраструктуре, которая не только производит электричество и тепло, но и добывает природный газ, сообщает «Интерфакс-Украина» .

«Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

По его словам, прошлой зимой по меньшей мере 1 млн украинских семей получали тепло в дома благодаря сотрудничеству с этой скандинавской страной.

Он подчеркнул, что Киев и дальше очень рассчитывает на следующие шаги Осло.