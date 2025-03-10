Зеленский заявил, что отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что завтра отправится в Саудовскую Аравию, где должны пройти переговоры Украины и США.

«Будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат», — заявил он.

По его словам, обсуждаться будут приближение мира, так и продолжение поддержки Украины.

Прошлые переговоры оказались не очень удачными. Во время встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.