Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом участие в переговорах в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NBC, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом обсуждал вопрос участия Киева в переговорах главы США и российского коллеги Владимира Путина. Саммит должен пройти в венгерском Будапеште, сообщает РИА Новости .

Трамп и Путин обсудят участие Зеленского во встрече. Президент Украины добавил, что для завершения конфликта нужно участие всех сторон.

16 октября главы РФ и США провели телефонный разговор. Во время него поднимался вопрос об окончании конфликта на Украине.

По завершении беседы Трамп сказал, что готов встретиться с Путиным в Венгрии. Затем он заявил, что Соединенным Штатам самим нужны Tomahawk, тем самым прокомментировав слухи об их возможной отправке Украине.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.