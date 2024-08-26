Зеленский заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это часть крупной операции

Он отметил, что атака Вооруженных сил Украины направлена на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Он также добавил, что не может рассказать журналистам все, что касается целей украинской армии.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению под Харьковом и забывает учесть, что ВС РФ уже готовы дать достойный отпор своему противнику.