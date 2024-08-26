Зеленский заявил, что атака ВСУ на Курскую область — это часть крупной операции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака ВСУ на Курскую область является частью крупной операции, сообщает RT.
Он отметил, что атака Вооруженных сил Украины направлена на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».
Он также добавил, что не может рассказать журналистам все, что касается целей украинской армии.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению под Харьковом и забывает учесть, что ВС РФ уже готовы дать достойный отпор своему противнику.