Зеленский: выход ВСУ из Донбасса приведет к расколу общества на Украине

Вывод ВСУ из Донбасса и иных регионов может привести к расколу общества. Еще подобный шаг ослабит позиции Киева, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, сообщает РБК .

Он сказал, что не считает подобную уступку оправданной. Даже если такой шаг приведет к завершению огня.

«Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан. <...> И я уверен, что (такой шаг — ред.) разделил бы наше общество», — сказал президент Украины.

Киев хочет, чтобы на переговорах ключевой моделью для прекращения огня был принцип «стоим, где стоим». Украина не планирует признавать решения о суверенитете РФ над Крымом и Донбассом.

