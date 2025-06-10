Зеленский ввел санкции против детского лагеря «Артек» в Крыму

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против Международного детского центра «Артек» в Крыму, Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движения первых» и общества «Знание», сообщает издание «Страна.ua» .

Согласно документу, также украинский лидер ввел ограничения против центра гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет», Мелитопольского государственного университета, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя» и др.

Кроме того, под санкции киевского режима попали 26 граждан России, 19 человек с российским и украинским гражданством, а также один беларус.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести санкции не только в отношении Москвы, но и Киева.