Зеленский ввел новые санкции против 18 политиков и культурных деятелей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 18 политиков и культурных деятелей. В том числе ограничительные меры коснулись депутата Верховной рады Нестора Шуфрича и сенатора РФ от парламента Крыма Сергея Карякина, сообщает РИА Новости .

К указу украинского президента прилагается список с 18 фамилиями. Также там указаны руководитель партии Украины «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, бывший депутат ВР Евгений Мураев, бывший лидер запрещенной Киевом Коммунистической партии Петр Симоненко.

Санкции коснулись и культурных деятелей. Ограничительные меры ввели против балетмейстера Вадима Писарева, российского актера, сценариста, народного артиста Украины и России Ильи Резника, украинской журналистки Светланы Крюковой и оперного певца Василия Герелло. Их лишат госнаград и заблокируют активы на 10 лет.

Ранее США исключили из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью. Сам политик занимал пост министра обороны РФ в период с 2007 по 2012 год.