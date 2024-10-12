Зеленский: ВС РФ попытались оттеснить позиции ВСУ в Курской области

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — завил украинский лидер.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению, но не стал уточнять, по какому направлению. Появилась информация, что новый прорыв может быть запланирован в Брянской области.