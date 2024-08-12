Зеленский: украинские силы проводят операцию в Курской области

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Киев провел заседание Ставки по ситуации на фронте. На нем с докладом выступил главнокомандующий украинским войсками Александр Сырский.

По словам Зеленского, Сырский доложил об оборонительных действиях на фронте и операции в Курской области. Президент Украины заявил об этом в своем Telegram-канале.

Таким образом, он впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область.

Кроме того, Зеленский заявил, что силы МВД Украины, СБУ и других ведомств разрабатывают некий план для российского региона, где «проводится операция».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России выбить ВСУ с территории Курской области. По его словам, Киев атакой на регион пытается улучшить свои будущие переговорные позиции.