Путин поручил Минобороны РФ выбить ВСУ с территории Курской области

Российский лидер провел совещание по ситуации в Курской области. По его словам, сейчас необходимо решить все актуальные задачи в регионе, где проводятся боевые действия. Он также поручил Минобороны РФ выбить украинских военных с территории Курской области.

Также Путин отметил, что Киев атакой на российский регион пытается улучшить в будущем свои позиции в переговорах. Он указал на то, что сложившаяся ситуация показывает, почему Украина отказалась от предложений Москвы и посредников по мирному урегулированию конфликта.

Президент уточнил также, что атаки Киева на Курскую область преследуют военную цель. Украина хочет остановить наступление российских войск.

Путин пообещал, что оценка событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана, а противник получит достойный ответ.