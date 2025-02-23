Зеленский: Украина не признает долговые обязательства перед США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не признает долговые обязательства перед Соединенными Штатами в размере 500 млрд долларов, как утверждает американский президент Дональд Трамп, а также в размере 100 млрд долларов, поскольку эти средства являются «грантом, а не долгом».

В преддверии важного саммита, который состоится 24 февраля в Киеве с участием еврокомиссаров и европейских лидеров, Зеленский озвучил ряд ключевых заявлений. Он выразил готовность оставить свой пост, если это будет «способствовать миру в Украине или поможет в вопросе интеграции в НАТО».

Кроме того, Зеленский отметил, что планируемая сделка между Вашингтоном и Киевом по ископаемым не включает военные гарантии для Украины. Он подчеркнул, что США настаивают на прекращении огня без предоставления гарантий безопасности, в то время как Украина требует сначала получить такие гарантии.

Украинский лидер также выразил надежду на взаимопонимание с Трампом, чтобы Украина могла занять сильную позицию на переговорах. Он отметил, что считает замороженные российские активы за рубежом «украинскими деньгами», а не общими с партнерами.

В завершение президент Украины заявил, что не намерен подписывать соглашение с США по редкоземельным металлам, подчеркивая, что не хочет обременять будущие поколения украинцев долговыми обязательствами.