Зеленский: Украина должна сделать все, чтобы в 2025 году конфликт кончился

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна сделать все для завершения конфликта с Россией в 2025 году путем дипломатии. Однако «в слабой позиции» начинать переговоры Киев не хочет, сообщает РБК со ссылкой на интервью главы соседней страны телеканалу «Суспильне».

Украина готова начать переговоры с Россией, но в них должны участвовать и другие государства. К тому же, чтобы начать обсуждать мир, Киеву нужно «усилиться некоторыми элементами». Пока этого не произойдет, ситуация для страны проигрышная.

«В слабой позиции нечего делать на этих переговорах», — отметил Зеленский.

Ранее президент Украины сказал, что Россия «хочет уничтожить его страну». Зеленский считает, что завершить конфликт путем мирных переговоров не получится.