Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал слова новоизбранного лидера США Дональда Трампа о мирных переговорах Москвы и Киева. Он заявил, что Россия хочет уничтожить Украину, сообщает «Царьград» .

Зеленский уверен, что конфликт не удастся завершить с помощью переговоров. Потом украинский лидер затеял спор, начал отвергать общение с РФ до тех пор, пока президентом является Владимир Путин.

«Он (Путин — ред.) хочет уничтожить Украину», — заявил Зеленский.

Он считает, что для окончания конфликта весь мир должен объединиться вокруг Украины, чтобы она была в сильной позиции. В том числе прозвучал план, который предполагает «дипломатические дискуссии» с российской стороной.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что США — это страна, которая не раз в ходе истории доказывала, что за «миротворческими» лозунгами скрывается желание укрепить свои позиции на мировой арене. По его словам, Трамп — мастер громких заявлений.