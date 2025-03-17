Зеленский указом разрешил себе отправлять ВСУ в другие государства

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, наделяющий главу государства правом отправлять ВСУ в другие страны во время действия военного положения. Документ должен пройти утверждение в Верховной раде, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сайт парламента.

Этот законопроект был принят еще 15 января, однако президент Украины его ветировал. В конце февраля Рада снова приняла документ с учетом предложений Владимира Зеленского.

Украинские войска де-факто направлялись в другие страны еще до появления этого закона — обучались в странах Европы и участвовали во вторжении в Курскую область.

Ранее Зеленский дополнил указ о персональных санкциях, введя рестрикции против председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и трех украинских олигархов.