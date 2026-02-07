Зеленский: США предложили принять возможную встречу России и Украины

США впервые предложили Украине и России провести следующую встречу на американской территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает RT .

Глава киевского режима отметил, что Соединенные Штаты предложили принять возможную встречу России и Украины в Майами. Она может пройти уже через неделю.

Зеленский отметил, что Киев уже подтвердил свое участие в этих переговорах.

Ранее президент Украины отметил, что украинские переговорщики готовятся к следующей трехсторонней встрече после переговоров в Абу-Даби.

Между тем секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби был содержательным и продуктивным. Встреча была ориентирована на конкретные шаги и практические решения по украинскому вопросу.

