Зеленский: США предложили принять возможную встречу России и Украины
США впервые предложили Украине и России провести следующую встречу на американской территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает RT.
Глава киевского режима отметил, что Соединенные Штаты предложили принять возможную встречу России и Украины в Майами. Она может пройти уже через неделю.
Зеленский отметил, что Киев уже подтвердил свое участие в этих переговорах.
Ранее президент Украины отметил, что украинские переговорщики готовятся к следующей трехсторонней встрече после переговоров в Абу-Даби.
Между тем секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби был содержательным и продуктивным. Встреча была ориентирована на конкретные шаги и практические решения по украинскому вопросу.
