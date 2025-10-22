сегодня в 15:07

Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять ВСУ в другие государства. Инициативы принята с целью укрепления нацбезопасности и обороны страны, сообщает газета «Ведомости» .

Корвет военно-морских сил ВСУ в составе до 160 военных направится в Турцию. 5 противоминных кораблей с экипажем — в Великобританию.

По мнению властей, инициатива улучшит также механизмы получения военной техники и укомплектование подразделений личным составом и образцами оружия стран-партнеров.

Ранее Зеленский во время беседы с журналистами заявил, что страны приближаются к возможному завершению конфликта между Россией и Украиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.