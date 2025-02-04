Зеленский рассказал, почему на самом деле не поехал на инаугурацию Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получал приглашение от президента США Дональда Трампа на его инаугурацию, которая была в январе 2025 года, но из-за размытой общей формулировки приглашения счел неуместным свой приезд, сообщает «Политика страны» .

Зеленский сделал заявление о том, что Трамп приглашал его на инаугурацию, в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом. По словам украинского лидера, он понимал, что для личных встреч в такой день у Трампа точно не было времени, поэтому и смысла ехать в Вашингтон особого не было.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или каким-либо другим образом, но я считаю, что нам просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как положить конец войне, и нам нужно время для этого. И в этот момент, во время инаугурации, я думаю, у него есть свои проблемы на повестке дня», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины отвечал на вопрос, почему его не было на инаугурации Трампа, что не смог поехать из-за достаточного количества дел дома. Позднее данную мысль высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая рассказала, что Зеленский не поехал, потому что его никто туда не звал.