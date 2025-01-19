В МИД назвали точную причину, почему Зеленский не поедет на инаугурацию Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что не поедет на инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа из-за домашних дел. Она назвала точную причину, почему главы Украины на самом деле не будет в Вашингтоне.

Захарова отметила, что за первые недели 2025 года Зеленский уже успел совершить несколько заграничных поездок, в том числе в Германию и Италию. И никакие «домашние дела» не стали препятствием для этого. По мнению представителя МИД РФ, на самом деле Зеленского просто никто не приглашал на инаугурацию Трампа.

«То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — объяснила Захарова, почему на инаугурации Трампа не будет украинского лидера.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. С этого момента он станет законным лидером Штатов и вернется в Белый дом после четырехлетнего правления президента Джо Байдена, который сложит свои полномочия в считанные часы.