Зеленский: принцип «стоим там, где стоим» — это отличный компромисс

Украина готова пойти на реальные компромиссы во время переговоров. Однако это не касается независимости, написал президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он добавил, что Украина готова обсуждать компромиссы с Соединенными Штатами, но не с Россией.

«Именно поэтому наш компромисс заключается в том, что мы говорим о компромиссах. Мы стоим там, где стоим, — это большой компромисс», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что РФ установила контроль над практически 20% территории Украины. Киев готов говорить о мире на основе принципа «стоим там, где стоим».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не питает иллюзий относительно хода переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Они характеризуются как трудные и продолжительные по времени.

