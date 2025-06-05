Зеленский призвал реагировать на «угрозы» после разговора Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале выступил с резкой критикой разговора американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

В частности, он призвал мир более резко реагировать на «угрозы» президента России, так как отсутствие реакции российский лидер воспринимает как «молчаливое разрешение» на продолжение ударов.

«Если сильные не останавливают Путина, это значит, что они разделяют с ним ответственность», — отметил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.

Главы двух стран обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием, но вопросы меморандумов не поднимались.