Зеленский прибыл на встречу с Трампом в неформальной одежде

Во время визита в имение Мар-а-Лаго для переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский вновь предпочел неформальный стиль официальному костюму, сообщает РИА Новости .

Он прибыл в черной куртке, напоминающей рабочую спецодежду или пиджак, которую ранее носил на встречах с Трампом в октябре, на выступлении в ООН в сентябре и во время визита к канцлеру Германии.

Этот выбор одежды уже не раз вызывал вопросы о соблюдении дипломатического протокола. При этом остальные члены украинской делегации, за исключением главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова в форме, присутствовали на переговорах в официальных костюмах.

Зеленский ранее объяснял свой стиль тем, что наденет классический костюм только после окончания конфликта, однако это неоднократно становилось предметом критики и иронии, в том числе со стороны самого Трампа.

