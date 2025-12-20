Зеленский потребовал зеркальных действий России при демилитаризации ДНР

«Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск», — заявил политик.

Таким образом, Зеленский фактически поддержал идею создания демилитаризованной экономической зоны в Донбассе, которую ранее, по данным Politico, отвергла украинская сторона, но которую публично одобрил президент США Дональд Трамп.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазураша назвал возможный вывод войск ВСУ из этой части ДНР «болезненным, но позитивным результатом» переговоров. Позиция Зеленского прозвучала на фоне заявления помощника президента России Юрия Ушакова, который допустил, что в Донбассе со временем не будет «ни российских, ни украинских» войск, а безопасность будет обеспечивать Росгвардия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

