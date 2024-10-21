Зеленский посоветовался с шефом Пентагона о дальнобойных ударах по России

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Украины и шеф Пентагона обсудили «расширение использования дальнобойного оружия» против военных объектов России, возможности украинской ПВО и подготовку к зиме.

По словам Зеленского, вместе с Остином они также обговорили наращивание производства ударных БПЛА, снарядов для артиллерийских орудий, средств противовоздушной обороны и крылатых ракет. В целом стороны говорили о «важнейших оборонных приоритетах», написал украинский лидер.

Также Зеленский поблагодарил главу Минобороны США за выдачу нового пакета военпомощи Украине на 400 миллионов долларов. В него вошли военная техника, боеприпасы и различное вооружение.

Между тем украинские военные начали жаловаться на бегство сослуживцев с поля боя. Проблему нехватки личного состава назвали одной из ключевых трудностей армии Украины.