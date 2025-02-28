Зеленский после словесной перепалки с Трампом поблагодарил США за поддержку

Глава Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме поблагодарил США за поддержку. Киев работает над достижением «справедливого» мира, написал он на странице в соцсети Х.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, (президент США Дональд - ред.) Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — написал Зеленский.

Таким образом, он впервые публично прокомментировал прошедшую встречу с Дональдом Трампом.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.