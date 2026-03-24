Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта еще 3 года

Верховная Рада должна подготовить план своей работы в условиях, если конфликт продлится еще три года. Такое поручение ей дал президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

Зеленский направил поручение первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу. Он попросил подготовить план работы парламента в условиях, если «Украине придется воевать еще три года».

По данным источника издания, Зеленский пошел на такой шаг из-за приостановки переговоров по урегулированию украинского кризиса, так как США сейчас сосредоточены на иранском конфликте.

В таких условиях глава киевского режима хочет разработки плана существования нынешнего парламента в течение одного, двух и даже трех лет. Издание утверждает, что строгих сроков создания проекта нет, но работа над ним уже ведется.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте ранее сказал в интервью CBS News, что Зеленский хочет подписать мирный договор с РФ. По его словам, эту информацию собираются донести до Москвы, чтобы стороны начали сотрудничать.

