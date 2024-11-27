Зеленский попросил у Запада защиту от «Орешника»

Киев запросил у стран-партнеров ПРО от «Орешника»

Украина запросила у Запада новые системы противоракетной обороны для защиты от российской баллистической ракеты «Орешник», сообщает РБК .

Зеленский заявил, что обсудил испытание Россией новой баллистической ракеты с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я назвал конкретные системы ПВО, какие нам потребуются, какие могут сработать. Такие системы ПВО есть у партнеров», — сказал он во время эфира в соцсетях.

21 ноября Россия испытала новейшую баллистическую ракету «Орешник» на военном предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Власти Украины до сих пор не предоставили информацию о характере возможных разрушений.

Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн, ракету невозможно поразить средствами ПРО.