Зеленский показал фото со встречи с Трампом и назвал ее содержательной

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Гааге. Представитель Киева опубликовал фото с переговоров, сообщает РБК .

В кадре запечатлено, как лидеры что-то обсуждают. Зеленский одет в черный деловой костюм, Трамп — в темно-синий.

По словам Зеленского, он во время встречи поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил республиканцу, что Украина готова купить в США системы ПВО.

Также Зеленский ответил, что в этом вопросе «Европа может помочь». Помимо прочего, лидеры поговорили о возможном совместном производстве дронов.

Также Зеленский сказал, что передал Трампу информацию о том, как складывается обстановка на передовой. Президент Украины назвал диалог с американским коллегой содержательным.

По итогам саммита НАТО Трамп заявил, что стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине не вызывает сомнений. Он также отметил, что хочет провести телефонный разговор с российским лидером.